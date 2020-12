Co Polacy oglądali w roku 2020 w Netfliksie

Jak zwykle Polacy szukali komedii i kina familijnego. Tytułami, po które użytkownicy Netfiksa sięgali najczęściej usadzając przed ekranem dzieci, zwłaszcza w lecie, były: „Wyprawa na Księżyc”, „Park Jurajski: Obóz Kredowy” czy „SpongeBob Film: Na ratunek”. Z kolei zimą częściej chcieliśmy się śmiać. Wśród ulubionych komedii pojawiły się oryginalne produkcje Netfliksa - perypetie specjalistki od marketingu „Emily w Paryżu”, serial o dojrzewaniu „Sex Education” czy opowieść o niefortunnej pomyłce „Niewłaściwa Missy”. Zima to także czas horrorów. I tutaj znowu hitem okazał się polski tytuł „W lesie dziś nie zaśnie nikt” Bartosza Kowalskiego, który nie zdążył wejść w marcu do kin i Netflix udostępnił go premierowo. Adrenalinę podnosiły też Polakom takie tytuły jak „Tyler Rake Ocalenie” z Chrisem Hemsworthem czy „The Old Guard” z Charlize Theron.

Chętniej niż zazwyczaj uciekaliśmy od rzeczywistości. Największym zaskoczeniem jest blisko 500-procentowy wzrost zainteresowania fantasy. Dużą popularnością cieszyły się oryginalne produkcje Netfliksu -. seriale „Przeklęta” czy „Locke & Key”. A w 2021 roku amatorów fantasy czeka kolejne spotkanie z „Wiedźminem”. Trwają już prace nad drugim sezonem tego cyklu.

Innym gatunkiem, który zyskał w czasie pandemii jest romans. Oglądalność komedii romantycznych wzrosła na Netfliksie ponad trzykrotnie. Hitami stały się filmy takie jak: „The Kissing Booth 2”, „Zakochany bogacz” czy „Miłość gwarantowana”.

Polacy sięgali też po musicale. Tu również oglądalność wzrosła trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim, a na ekranach subskrybentów pojawiały się. „Grease”, „Sweeney Todd” czy serial „The Eddy” z Joanną Kulig w jednej z głównych ról.

I wreszcie podróże. W ostatnim roku zostaliśmy od nich niemal odcięci, więc Polacy chętnie poznawali świat przed ekranami komputerów. Chętnie oglądali lokalne produkcje z różnych zakątków świata. Historia spektakularnych rabunków w Madrycie „Dom z Papieru” utrzymywał się na Netfliksowej top liście przez 122 dni! Hiszpanię również chętnie “odwiedzali” mieszkańcy 91 innych krajów. Wśród popularnych kierunków ekranowych podróży znalazły się także Stany Zjednoczone („Ostatni taniec” - 50 dni w TOP 10), Meksyk („Mroczne pożądanie”- 42 dni) czy Rosja („Ku Jezioru”- 37 dni). Odkrywaliśmy też kulturę Dalekiego Wschodu - ponad trzykrotnie wzrosło zainteresowanie koreańskimi produkcjami, a anime oglądało ponad 150% więcej Polaków niż w 2019 roku. Poznawaliśmy świat także dzięki szerokiej bibliotece filmów dokumentalnych na Netfliksie. W tym roku oglądaliśmy ich ponad dwa razy więcej! Wśród tematów, które najbardziej interesowały Polaków, poza dokumentem na temat „Domu z Papieru” znalazły się także „Dylemat Społeczny” czy „Tajemnice grobowca w Sakkarze”.

Co przyniesie rok 2021? Wydaje się, że wielu widzów pozostanie przy portalach streamingowych, do których się w tym roku przyzwyczailiśmy. Zresztą nie tylko my. Dzisiaj Netfix ma 195 mln subskrybentów w 195 krajach. Pandemia wiele zmieniła w naszych przyzwyczajeniach, ale też trzeba mieć nadzieję, że po szczepieniach i spadku zagrożenia pandemicznego wrócimy do kin. Bo nic nie jest w stanie zastąpić efektu wielkiego ekranu i emocji wspólnie przeżywanych w ciemnej sali.