Grał u Coppoli, Altmana, Bessona. Danny Aiello nie żyje

Gdy był nastolatkiem, dołączył do gangu ulicznego. Nie ukończył szkoły średniej. W 1955 r. wziął ślub i wstąpił do wojska, w którym służył przez trzy lata. Później pracował w fabrykach. Zaangażował się w działalność związków zawodowych. Jak wspominał w wywiadach, marzył, by zostać politykiem.

W 1970 r. pracował jako ochroniarz w nowojorskim klubie. Pewnego dnia został poproszony o zastąpienie konferansjera. Wkrótce potem przebił się do świata filmu. Początkowo grywał epizody, m.in. w "Bang the drum slowly" (1973) w reż. Johna D. Hancocka czy "Ojcu chrzestnym II" (1974) Francisa Forda Coppoli.