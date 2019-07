Roman Polański i Jan Komasa w Wenecji

Autorem scenariusza jest Robert Harris, z którym Polański współpracował wcześniej przy filmie „Pisarz widmo”. W 2014 roku wydał on książkę „Oficer i szpieg”. Harris i Polański wracają do afery Dreyfusa. W 1894 roku ten francuski oficer artylerii żydowskiego pochodzenia, został na podstawie spreparowanych dowodów oskarżony o zdradę na rzecz Niemiec. Sąd skazał go na dożywotni pobyt w karnym więzieniu na Wyspie Diabelskiej w Gujanie Francuskiej. O jego uniewinnienie walczył podpułkownik wywiadu Jacques Pickard. Zdjęcia do filmu zrobił Paweł Edelman, w rolach głównych wystąpili Louis Garrel, Jean Dujardin i Emmanelle Seignier.

Poniżej dalsza część artykułu