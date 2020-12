Mariusz Cieślik: Korona królowej

Kto nie widział brytyjskiej „Korony", opowiadającej o losach Elżbiety II, niech żałuje. Kto widział, wie, że to jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. A w tej dziedzinie konkurencja jest wręcz mordercza. „The Crown" jest nie tylko sukcesem artystycznym, ale także komercyjnym. To z tego wzięła się wypowiedź ministra kultury Wielkiej Brytanii, który kilka dni temu wystosował apel do Netflixa. Poprosił o umieszczenie przed każdym odcinkiem planszy informującej, że przedstawione wydarzenia to fikcja. Do tej pory takie interwencje były raczej domeną autorytarnych reżimów w rodzaju chińskiego (liczne tytuły w rodzaju „Siedmiu lat w Tybecie"), kazachskiego („Borat") czy innego Turkmenbaszy („6 Underground"). Demokratyczne rządy w filmy z zasady nie ingerują.

Znaczna część brytyjskich publicystów wyśmiała apel ministra. W Polsce zapewne byłoby podobnie, zwłaszcza gdyby z inicjatywą wyszedł obecny rząd. Ale, szczerze mówiąc, nie ma się z czego śmiać. Żyjemy przecież w epoce powszechnej ignorancji. W czasach, gdy ludzie mają dostęp do mediów, ale brakuje im podstawowej wiedzy, żeby odróżnić prawdę od kłamstwa. Do tego w sieci krążą setki fake newsów, których nikt, włącznie z dziennikarzami, nie weryfikuje. A poza tym, co 30 lat temu wyprorokował Jean Baudrillard, otaczają nas symulakry. Te obrazy udające rzeczywistość wydają nam się często bardziej realne niż własne doświadczenia. Dlatego należy zabiegać o to, by fikcja nie udawała prawdy, którą to refleksję dedykuję wszystkim nierozumiejącym, że wizerunek kraju można skutecznie kreować przez popkulturę.