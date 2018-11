Gdy świeci słońce… produkuj parasole

Od poniedziałku do soboty świeci słońce. Czy w niedzielę też tak będzie? Nie wiadomo, pogoda może się zmienić.

Może nadejść front burzowy. Tak odpowiedzą rozsądni ludzie. Jeśli jednak zapytać ich o zmiany w otaczającym ich świecie, pojawiają się trudności. Uznają oni często, że jeśli dotychczas było tak i tak, to jutro i pojutrze będzie tak samo. To dlatego właśnie na przestrzeni wieków upadały cesarstwa, państwa oraz wielkie korporacje.

„Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy" – podsumował to zjawisko Winston Churchill. Niech każdy sam zrobi sobie rachunek sumienia, czy zalicza się do większości, czy mniejszości. A potem odpowie na kilka istotnych pytań. Na przykład takich jak: czy rozwój gospodarczy będzie nadal postępował w takim tempie jak dotąd; jakie branże będą liderami rozwoju za 10 lub 20 lat; czego będą wówczas pożądać ludzie; jakie wartości będą dla nich najważniejsze; jak będzie funkcjonować społeczeństwo.

Jeśli ktoś uważa, że stawianie takich pytań to zajęcie dla filozofów lub osób mających za dużo wolnego czasu – to niech sobie przypomni, jak wyglądała Polska i świat w 1998 r. To był świat bez szerokopasmowego internetu, bez smartfonów w kieszeniach nastolatków, a pojęcie „elektromobilność" kojarzyło się z elektrycznym wózkiem widłowym.

Znalezienie odpowiedzi na te pytania jest ważne zarówno dla każdego z nas, jak i gospodarki. Dla biznesu to przepustka do sukcesu. Każdy przedsiębiorca ma wręcz obowiązek zadania takich pytań i znalezienia odpowiedzi. Rozwój technologii oraz zmiany społeczno-kulturowe w ostatnich latach niesłychanie przyspieszyły. Nie są już liczone w ludzkich pokoleniach, tylko kolejnych generacjach telefonów komórkowych.

Nie ma więc sensu dyskusja, czy zmiany nastąpią. Ważne jest ustalenie, dokąd i jak szybko nas zaprowadzą. Właśnie o tym będziemy dyskutować już w tym tygodniu na Open Eyes Economy Summit w Krakowie. To doroczny kongres organizowany m.in. przez Pracodawców RP i poświęcony ekonomii wartości. O zmianach, choćby najbardziej niewygodnych i trudnych, trzeba rozmawiać! Przygotowywać się do nich. Nie ignorować!

OEES nie lekceważy także zmian odległych, jak się wydaje, od spraw gospodarczych. Szuka ich np. w człowieku. W tym, jak się zmieniają jego życie, potrzeby, hierarchia wartości. Bo człowiek to nie tylko konsument, to także pracownik. Ważne jest np., jak firmy budowane przez dzisiejsze pokolenie mają w przyszłości nawiązywać relacje z młodymi pracownikami należącymi do zupełnie innej generacji. Co im zaproponować? Jakie stworzyć warunki do pracy?

Jak w związku z tym kształtować rozwój firm? Jak budować ich wartość w świecie, w którym fizyczne wytworzenie produktu nie jest już żadnym problemem? W świecie, w którym liczą się pomysł i kreatywność? Odpowiedzi szukać się będzie m.in. w trakcie paneli Firma–Idea czy Człowiek–Praca.

Najwyższy czas zrozumieć zmiany, jakie dookoła nas zachodzą. Dziś to brexit, włoskie problemy finansowe, wojna celna USA z UE. I niewiele więcej. To jednak nie koniec. To zaledwie początek. Siódmy dzień tygodnia nie będzie tak słoneczny jak poprzednie. Ale nawet zmiany pogody można dobrze wykorzystać... o ile wcześniej zacznie się produkować parasole.

