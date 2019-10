Cieślik: Proza z ojczyzny poetów

Choć wszystko w Polsce jest polityką, o polityce pisać bym nie chciał. Ale wbrew temu, co na tych samych łamach twierdził Jacek Nizinkiewicz , ministrowie kultury, i to wszystkich barw, mają prawo grzać się w cieple noblowskiego sukcesu. Od kiedy istnieje Instytut Książki, czyli od prawie 20 lat, to właśnie przekłady książek Olgi Tokarczuk były jednymi z najczęściej wspieranych za granicą. Również za rządów PiS. A bez tłumaczeń żadnego Nobla by nie było.

Rzecz jasna żadne wsparcie nie pomoże artyście pozbawionemu talentu. Ale myślę, że co do tego, iż Olga Tokarczuk ma talent predestynujący ją do wszelkich wyróżnień, sporu nie ma. To, co w tej nagrodzie wydaje mi się kluczowe, poza docenieniem twórczości pisarki, to promocyjny napęd, jaki może ona dać polskiej prozie. Do tej pory uchodziliśmy na świecie za ojczyznę poetów, teraz może się to zmienić. Jest szansa, że dzięki Oldze Tokarczuk i jej sukcesowi łatwiej będzie znaleźć zagranicznych wydawców dla polskich autorów. To wydaje mi się najważniejsze. No i jeszcze drobiazg. To pierwsza noblistka, z którą jestem na „ty".