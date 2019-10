Wybory: Nowe rozdanie

Relacje w szeregach opozycji są napięte po rozpadzie Koalicji Europejskiej. Są też poważne różnice programowe czy nawet ideologiczne. Choć główni protagoniści podpisali Pakt na rzecz Naprawy i Reformy Wymiaru Sprawiedliwości, to w wielu innych sprawach brak zgody. Jak pogodzić na przykład stanowiska światopoglądowe PSL i Lewicy? To wszystko sugeruje, iż dyskusje na temat programu i priorytetów nowego rządu będą długie i trudne. Będzie się też toczył spór o posady. Wszystkie trzy partie będą chciały mieć premiera, bez względu na wyniki wyborcze. PO wychodzi z założenia, iż to jej należy się prymat. Natomiast Lewica i PSL zrobią wszystko, by nie dać się skolonizować PO.