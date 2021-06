Jest okno pogodowe. Upał nie zatrzyma Polaków

Stolica Andaluzji to latem jedno z najbardziej upalnych miejsc w Europie. Podobno Grzegorz Krychowiak na wieść, że Polacy zagrają z Hiszpanami na stadionie La Cartuja najpierw się ucieszył, a później przybiło go wspomnienie rekordowych temperatur, choć podczas dwuletniego pobytu w Sewilli miał czas, żeby do tamtejszej aury przywyknąć.

Lato jest tutaj zazwyczaj upalne i suche. Deszcz praktycznie nie pada, średnia temperatura już w czerwcu sięga trzydziestu stopni, a w autobusach pojawiają się komunikaty przypominające o piciu i unikaniu słońca. To czas, kiedy mieszkańcy Sewilli uciekają w chłodniejsze rejony kraju, zostawiając miasto turystom.

Szwedzi przed meczem z Hiszpanami trenowali w środku dnia, żeby przyzwyczaić się do tutejszego klimatu. Słusznie, bo wówczas faktycznie było upalnie. Polacy trafili na zaskakujące okno pogodowe. Kiedy w piątek przed południem opuszczali upalny Gdańsk, na północy Hiszpanii temperatura spadła do 20 stopni, chmury zakryły słońce, a z nieba spadł deszcz.

Biało-czerwoni zagrają z gospodarzami La Cartuja. To obiekt bez klubu-gospodarza, gdzie częściej niż mecze piłkarskie odbywają się koncerty, a boisko od trybun dzieli bieżnia. Wszystko dlatego, że wielofunkcyjny gigant miał być atutem Sewilli w walce o organizację igrzysk, ale olimpijczycy ostatecznie nigdy Andaluzji nie odwiedzili.

Polacy udział w Euro 2020 rozpoczęli od porażki ze Słowakami w Sankt Petersburgu (1:2) i niewykluczone, że w sobotę o 21:00 staną nad krawędzią. Dzień wcześniej odbędzie się mecz Słowacja - Szwecja. Jeśli zespół ze Skandynawii zwycięży, to porażka w Sewilli wyrzuci naszą reprezentację z turnieju.