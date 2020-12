Kiedy powrót uczniów do szkół? Minister Przemysław Czarnek przedstawił scenariusz

W związku z drugą falą epidemii koronawirusa, rząd zmienił termin ferii zimowych. Będą one skumulowane w całym kraju w jednym terminie, od 4 do 17 stycznia.

W ubiegłym tygodniu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował, że powrót dzieci do szkół po feriach będzie uzależniony od sytuacji epidemicznej.

Jeśli liczba zakażeń będzie się utrzymywać na poziomie około 10 tysięcy zakażeń dziennie, to będzie szansa na powrót do nich dzieci z klas I-III po feriach. Dla nich bowiem nauka zdalna jest najmniej efektywna. W następnej kolejności do nauki stacjonarnej wrócą uczniowie, którzy zdają egzaminy.