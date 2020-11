Nie przyjęli, bo za wcześnie się urodził - Sąd o kryteriach rekrutacji do przedszkola

Syn państwa M. (dane zmienione) znalazł się wśród dzieci nieprzyjętych do przedszkola, ponieważ urodził się za wcześnie. W ostatniej fazie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 był wprawdzie wśród siedmiorga dzieci z liczbą 40 pkt uprawniającą do przyjęcia, ale komisja rekrutacyjna stwierdziła, że należało zdobyć 41 pkt. Ten 1 punkt przyznawano dzieciom najmłodszym, urodzonym w ostatnim kwartale 2017 r. Syn państwa M. urodził się wcześniej.

Rodzice chłopca, oboje pracujący, zaczęli dociekać, czy takie kryterium ma oparcie w przepisach. I go nie znaleźli. Nie wymienia go prawo oświatowe ani zarządzenie burmistrza ze stycznia 2020 r., określające harmonogram czynności rekrutacyjnych do przedszkoli. Nie ma go też w uchwale rady miejskiej z 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli. Uchwała ustala pięć kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania, ale nie ma wśród nich daty urodzenia, poczynając od dzieci najmłodszych.