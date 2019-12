USA: Bliżej sankcji za prześladowania muzułmanów w Chinach

Ustawa ws. Ujgurów (The Uighur Act 2019) to bardziej radykalna wersja ustawy, która we wrześniu została przyjęta przez Senat. Wzywa ona prezydenta Donalda Trumpa do nałożenia sankcji na członka chińskiego Biura Politycznego w czasie, gdy USA prowadzą rozmowy o zakończeniu wojny handlowej z Chinami.

