Korea Północna chce pomocy Rosji ws. złagodzenia sankcji

Według przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una Rosja może pomóc w złagodzeniu sankcji wobec Pjongjangu, po tym, jak jakiego kraj podejmuje starania na rzecz denuklearyzacji - powiedziała przewodniczącą Rady Federacji Rosyjskiej, izby wyższej parlamentu, Walentina Matwijenko po oficjalnej wizycie w Korei.

- (Kim) liczy, że Rosja podejmie starania, aby złagodzić sankcje wobec Korei Północnej, biorąc pod uwagę kroki, jakie Pjongjang podjął zgodnie ze zobowiązaniami, które zapadły podczas rozmów w Singapurze - powiedziała Matwijenko, nawiązując do czerwcowego spotkania Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Singapurze.

Przewodnicząca Rady jako przykłady działań Korei wspomniała o decyzji Pjongjangu o zawieszeniu testów rakietowych i zniszczeniu poligonu badań jądrowych. - To są bardzo poważne kroki, zmierzające do denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego - podkreśliła. Jej zdaniem Kim Dzong Un jest zdecydowany "iść naprzód w drodze do dialogu z Koreą Południową i dalszego zjednoczenia". - Widzę, że nie jest to zwyczajna deklaracja, ale prawdziwe życzenie - dodała.

Według Matwijenko w niedzielnej defiladzie wojskowej z okazji 70. rocznicy założenia Korei Północnej wziął udział jedynie sprzęt obronny. Nie było natomiast rakiet balistycznych. - Retoryka się zmieniła, wojownicza retoryka zniknęła - zauważyła, dodając, że Pjongjang "wysyła sygnał do świata, że ??Korea Północna chce rozwiązać problem w sposób pokojowy".

W sobotę Matwijenko przeprowadziła dwustronne spotkanie z przywódcą Korei Północnej, przekazując Kim Dzong Unowi wiadomość od prezydenta Władimira Putina. Według przewodniczącej, przywódca Korei Północnej "przejrzał" tekst. - Powiedział, że wiadomość była doskonała - stwierdziła. Według jej relacji Kim przekazał też "miłe słowa i prosił o przekazanie Władimirowi Władimirowiczi najlepszych życzeń".

Matwijenko potwierdziła również, że Kim Dzong Un planuje w niedalekiej przyszłości oficjalną wizytę w Rosji.