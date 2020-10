Tomasz Pietryga: Papież Franciszek wbrew zasadom Kościoła

Na konstytucyjne argumenty przeciwników takich rozwiązań aktywiści LGBT odpowiadali zazwyczaj zarzutami o nietolerancji i dyskryminacji. Choć zdarzały się już próby instrumentalnego wykorzystywania Kościoła jako wręcz sojusznika liberalizacji. Co najmniej dwukrotnie próbowano wykorzystać wyrwane z kontekstu słowa papieża o prawie do godności dla osób homoseksualnych. Zostały zinterpretowane jako nowy głos Kościoła. Tak było m.in. w 2013 r., podczas XXVIII Światowego Dnia Młodzieży w Brazylii. Stało to jawnej sprzeczności z wieloma wypowiedziami papieża Franciszka w tej sprawie. Już jako kardynał w Buenos Aires sprzeciwiał się zmianom definicji prawnej małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Później jako papież przestrzegał przed lansowaniem zbyt swobodnego stylu życia, naciskami na kraje słabsze, by liberalizowały swe prawo czy wreszcie przed porównaniami, które stawiają małżeństwa i rodziny i pary homoseksualne w jednej linii.