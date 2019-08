HFPC: Jednostki penitencjarne nie są przystosowane do potrzeb osób starszych. To problem na skalę globalną

W skardze zarzucono, że poprzez zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, który wykonywano w warunkach aresztu śledczego nieprzystosowanego do potrzeb seniorów, naruszono art. 3 Konwencji – zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Skarżąca wskazywała również na fakt, że areszt był stosowany zbyt długo, przez co naruszono art. 5 §3.

Problem na skalę globalną

Zarówno w Europie jak i na świecie obserwujemy proces starzenia się społeczeństw. Zachodzące zmiany znajdują odzwierciedlenie również w populacji więziennej. Zgodnie z danymi statystycznymi, w 2018 r. w jednostkach penitencjarnych przebywało 2934 osoby powyżej 61 roku życia. Oznacza to, że w porównaniu z 2008 r. nastąpił wzrost o 1431 osób. Ponadto, w 2018 r. osoby powyżej 61 roku życia stanowiły 4,1% wszystkich osób pozbawionych wolności. W porównaniu do 2008 r. jest to wzrost o 2,34 punkty procentowe.