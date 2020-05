Finansowanie kampanii Szymona Hołowni: wspierający biznesmen pozywa TVP

P. i A. Krychowie domagają się by warszawski Sąd Okręgowy zasądził od pozwanych dziennikarzy 50 tys. na cel charytatywny i nakazał im publikację przeprosin za podanie tych sugestii, w szczególności, że P. Krych wspierać miał spółki należące do byłego senatora Stanisława K. oraz za naruszenia ich prywatności.

W uzasadnieniu pozwu wskazali, że odwołanie się w materiale telewizyjnym do śledztwa w którym powód ma status podejrzanego miało zapewne na celu uzasadnienie tezy, że tkwi on mocno w podejrzanych interesach, tymczasem w świetle prawa jest osobą niewinną, gdyż do sądu do tej pory nie wpłynął akt oskarżenia przeciwko niemu mimo trzyletniego śledztwa.