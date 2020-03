Koronawirus w Polsce a ochrona danych osobowych

Koronawirus wywołujący COVID-19 rozprzestrzenia się po Europie. Gdy we Włoszech zdiagnozowano największe na naszym kontynencie ognisko koronawirusa, stało się jasne, że choroba dotrze do Polski. Pierwszy przypadek koronawirusa minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił w środę (4.03). Na konferencji prasowej zorganizowanej specjalnie po to, żeby poinformować o pierwszym pacjencie zakażonym SARS-CoV-2, minister zaapelował o poszanowanie prywatności pierwszego pacjenta. Udzielił też kilku informacji – potwierdził, że pierwszy zarażony to mężczyzna, 66-latek, hospitalizowany w Zielonej Górze. Pacjent przyjechał z Niemiec.