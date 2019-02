RPO pisze do KRRiT ws. ujawnienia w „Wiadomościach” TVP wizerunków protestujących

Prawo mówi wyraźnie, w jakich okolicznościach można ujawniać czyjś wizerunek zgodnie z prawem. Żadna z tych okoliczności nie wystąpiła w przypadku publikacji wizerunku osób protestujących przed siedzibą TVP Info - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który prosi Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o interwencję w sprawie materiału TVP z 4 lutego 2019 r.

W poniedziałek "Wiadomości" TVP opublikowały zdjęci i nazwiska osób, które według stacji brały udział w sobotnim "ataku" na dziennikarkę Magdalenę Ogórek.

W piśmie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rzecznik wskazuje, że Sąd Najwyższy w wyroku z 27 lutego 2003 r (sygn. akt IV CKN 1819/00), odnosząc się do definicji wizerunku, stwierdził, iż jest to: „wytwór materialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby". Wizerunkiem będzie więc chociażby podobizna człowieka utrwalona na fotografii czy filmie video. Konieczne jest podkreślenie, że musi to być podobizna rozpoznawalna. Zgodnie art. 23 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dobrem osobistym człowieka jest m.in. jego wizerunek. Przez dobro osobiste zgodnie z powszechnym w doktrynie poglądem należy rozumieć obiektywny i niemajątkowy interes ściśle powiązany z uprawnionym. Uzyskanie ochrony prawa do wizerunku wiąże się z wykazaniem, iż nastąpiła ingerencja w niemajątkowy, obiektywny interes uprawnionego.

- Na gruncie art. 24 Kodeksu cywilnego, to co powszechnie postrzegane jest za naruszenie prawa do wizerunku jako dobra osobistego, jest najczęściej także naruszeniem innych dóbr osobistych - prawa do prywatności, czy dobrego imienia. Jeżeli opublikowane zdjęcie, czy materiał video przedstawia daną osobę w określonej sytuacji życiowej, w której nie chce ona zostać upowszechniana mamy do czynienia z naruszeniem prawa do prywatności. Jeżeli dodatkowo sytuacja ta będzie kompromitująca i nieprawdziwa, można również mówić o naruszeniu prawa do dobrego imienia - wskazuje RPO.

Stanowisko ws. publikacji wizerunków osób biorących udział w proteście przed TVP wydała też Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Stanowczo sprzeciwia się w nim opublikowaniu przez Wiadomości TVP wizerunków i danych identyfikujących osoby, które brały udział w proteście przed TVP 2 lutego 2019 r. - Publikowanie wizerunku osoby bez jej zgody jest niezgodne z prawem i narusza jej dobra osobiste, a w tym konkretnym kontekście było stygmatyzujące wobec uczestników protestu" - czytamy w wydanym dziś stanowisku.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa skierowała do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pismo, w którym zwraca uwagę, że media, relacjonując wydarzenia, powinny dbać o prywatność osób.



UODO konsekwentne powtarza, że: media, relacjonując wydarzenia, powinny dbać o prywatność osób, szczególnie tych nie pełniących żadnych funkcji publicznych. Muszą przy tym przestrzegać wielu przepisów, w tym Konstytucji RP, Prawa prasowego czy Kodeksu cywilnego. To istotne tym bardziej, że do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe nie stosuje się niektórych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wynika to z art. 2 ust. 1 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności chodzi o przepisy dotyczące zasad przetwarzania danych, podstaw ich przetwarzania, spełnienia obowiązku informacyjnego itp.



Jednocześnie Prezes UODO wyjaśnia, że: Wyłączenie stosowania niektórych przepisów RODO nie oznacza, że dziennikarze nie mają obowiązku chronić osoby, których dane przetwarzają. Są do tego zobowiązani przez Prawo prasowe. Zgodnie z tą ustawą dziennikarz jest zobowiązany m.in. do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, a także do ochrony dóbr osobistych (art. 12). Co więcej, nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby (art. 14. ust. 6).