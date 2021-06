28 chińskich samolotów wojskowych w pobliżu Tajwanu http://www.mod.go.jp/js/Press/press2015/press_pdf/p20151127_02.pdf, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

28 chińskich samolotów bojowych, w tym myśliwców i bombowców zdolnych do przenoszenia ładunków atomowych, wleciało w tajwańską strefę identyfikacji obrony przeciwlotniczej we wtorek - poinformował tajwański rząd. To największe, jak dotąd, tego rodzaju wtargnięcie.