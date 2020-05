ING: Załamanie budżetu gwarantowane. Deficyt przekroczy 100 mld zł

Dużo gorzej wyglądały te wskaźniki w samym kwietniu (czyli w porównaniu z kwietniem 2019 r.). W takim ujęciu VAT okazuje się mniejszy o 22,5 proc., akcyza – o 21 proc., a w podatkach dochodowych wydać jeszcze większe tąpnięcie. Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, a o czym alarmowały samorządy, wpływy z CIT spadły o aż o ok. 68 proc., a z PIT – o ok. 32 proc.

Jak podał resort we wstępnych danych, w okresie styczeń-kwiecień dochody budżetu były o 0,3 mld zł niższe niż rok temu. Dochody z VAT spadły w tym okresie o 1,7 proc. rok do roku, z PIT - o 10,9 proc., z CIT – o 28,9 proc., a z akcyzy – o 1,4 proc.

- Wynikało to nie tylko z pogorszenia się kondycji finansowej firm i wzrostu bezrobocia, lecz także z wydłużenia terminów na rozliczenie roczne podatków dochodowych do 31 maja/1 czerwca. Dlatego spodziewamy się, że wyniki budżetu w kolejnych miesiącach poprawią się w pewnym stopniu – komentują ekonomiści ING Banku Śląskiego w dzisiejszym komentarzu. - Ale spodziewamy się, że w całym 2020 r. dochody podatkowe będą aż o 60 mld zł niższe niż zakładane w ustawie budżetowej – dodają.

Jeśli chodzi o wydatki, to jak podaje MF, były one w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. wyższe o 18,5 mld zł, czyli 14,2 proc. niż rok wcześniej. Głównie z tytułu przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 2,5 mld zł), który udziela zwolnień ze składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej. Wyższa była też subwencja ogólna dla samorządów (więcej o 2,3 mld zł) oraz dotacje w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r.

Resor finansów wyjaśnia, że wyższe wykonanie wydatków wynika też z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków pandemii. - Jednak trzeba pamiętać, że duża część wydatków na pomoc gospodarce odbywa się poza budżetem państwa, np. przez PFR, BGK i fundusze celowe – zauważa ING Bank Śląski.

Deficyt w budżecie państwa na koniec kwietnia wyniósł 18,9 mld zł i już przekroczył założenia na ten rok (czyli budżet bez deficytu), a zdaniem ekonomistów to dopiero początek. - Do końca roku kwota ta przekroczy naszym zdaniem 100 mld zł, natomiast w całym sektorze finansów publicznych deficyt wyniesie 240 mld zł, czyli 11 proc. PKB wg metodologii unijnej ESA2010 – szacuje ING Bank Śląski.

- Biorąc pod uwagę, że kwietniowe dane budżetowe to zwierciadło marcowej aktywności gospodarki i uwzględniając skalę jej załamania w kwietniu i bieżące informacje dotyczące odmrażania wstępnie szacujemy, że deficyt budżetu państwa w 2020 wyniesie ok. 60-70 mld zł – ocenia z kolei zespół ekonomistów PKO BP.