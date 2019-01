Lider Liberalnych Demokratów: Parlament będzie blokował twardy brexit

Brytyjski parlament będzie starał się zablokować możliwość brexitu bez umowy - zapowiedział Vince Cable, lider opozycyjnych Liberalnych Demokratów.

11 parlamentarzystów Liberalnych Demokratów, zasiadających w Izbie Gmin, według wcześniejszych zapowiedzi 15 stycznia zagłosuje przeciw wynegocjowanej przez Theresę May umowy ws. brexitu. To z kolei będzie oznaczać, że możliwy będzie tzw. twardy brexit - a więc Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.

"The Sunday Times", powołując się na źródła w rządzie pisze jednak, że parlamentarzyści przeciwni umowie May będą chcieli przejąć inicjatywę ws. brexitu próbując doprowadzić do jego opóźnienia lub zawieszenia całej procedury, aby nie dopuścić do twardego brexitu - czyli w praktyce zerwania niemal wszystkich więzów łączących Wielką Brytanię z Unią.

Cable pytany o to, czy parlamentarzyści mogą doprowadzić do cofnięcia procedury z artykułu 50 Traktatu o UE, zgodnie z którą Wielka Brytania powinna opuścić Unię 29 marca, odpowiedział w rozmowie z BBC: - Tak, dokładnie to się stanie, i to jest dokładnie to, co powinniśmy zrobić, ponieważ byłoby całkowicie oburzające i niewybaczalne, gdybyśmy pozwolili na chaotyczne okoliczności (wyjścia z UE) jakie towarzyszyłyby brexitowi bez umowy.

- Sądzę, że parlament przejmie kontrolę nad procesem (brexitu) i będzie nalegał, abyśmy wdrożyli opcję braku Brexitu - dodał Cable.

W niedzielę Theresa May wezwała parlamentarzystów do poparcia jej umowy ws. brexitu ostrzegając, że w innym wypadku skutki głosowania parlamentarzystów będą "katastrofalne".