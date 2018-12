"The Times": Brytyjscy ministrowie już nie wierzą w umowę May ws. brexitu AFP

Większość najważniejszych ministrów brytyjskiego rządu uważa, iż umowa ws. brexitu wynegocjowana przez Theresę May z KE jest już martwa i dyskutują nad innymi opcjami, w tym drugim referendum ws. brexitu, które May zdecydowanie odrzuca - pisze "The Times".