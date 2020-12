Mało znany Polak kontra wielka gwiazda ringu

Szeremetę czeka największe wyzwanie w zawodowej karierze, z kimś takim jak Gołowkin nie stał jeszcze w ringu. Gdyby wyszedł z tej konfrontacji zwycięsko, byłaby to największa sensacja roku. Ale, jak sam mówi, on już czuje się wygrany: dostał szansę walki o mistrzostwo świata i honorarium, o którym mógł tylko marzyć.

Właśnie poinformował, że nie jest zainteresowany trzecim pojedynkiem z Gołowkinem, a jeśli już, to tylko w wadze superśredniej. Jak widać, teraz to on chce rozdawać karty. Jeśli jednak przegra ze Smithem, czego przecież nie można wykluczyć, to sytuacja zmieni się diametralnie.