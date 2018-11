Ukraina cztery lata temu i dziś

Cztery lata temu na Majdanie Niezależności w Kijowie trwały protesty przeciwko nie podpisaniu przez Wiktora Janukowycza Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Po czterech latach w trakcie których Ukraina straciła Krym i znaczące tereny na wschodzie, przede wszystkim Donbas, Rosja na nowo wznieca konflikt. Tym razem na Morzu Azowskim. Kontrola nad tym akwenem ma umożliwić Rosji tworzenie korytarza z zajętego Donbasu, do okupowanego Krymu. Czy jednak Władimir Putin zdecyduje się na taki ruch? Rosyjska marynarka taranując ukraińskie jednostki morskie testuje Zachód i sprawdza dokąd posuną się przywódcy UE, USA i Kanady. W tle jest oczywiście przedłużenie nałożonych na Rosję sankcji i próba destabilizacji sytuacji na Ukrainie. Rosyjska propaganda oprócz wskazywania na prowokacje Kijowa, twierdzi, że to polityczna rozgrywka Poroszenki – bo na wiosnę odbędą się wybory prezydenckie. Przyszły rok będzie dla Ukrainy czasem wyborów, na wiosnę wybierany będzie prezydent, a na jesieni parlament. I na pewno sposób rozwiązania tej sytuacji będzie wykorzystywany przez politycznych oponentów Petro Poroszenki w tym liderkę sondaży Julię Tymoszenko.

Ukraina po okresie recesji zaczęła wychodzić z dołka. W 2017 r. nasi wschodni sąsiedzi odnotowali 2,2 proc. wzrost PKB, w tym roku dynamika wzrostu gospodarczego ma przekroczyć 3 proc. Mimo znacznego zoligarchizowania kraju, z dużymi problemami, ale jednak część reform jest wdrażana. Coraz więcej Ukraińców pracuje w krajach UE, dzięki czemu nie tylko wspierane finansowo są rodziny które zostały nad Dnieprem, ale i miliony obywateli naszego wschodniego sąsiada każdego dnia doświadcza życia bez korupcji, w oparciu o czytelne zasady prawne.

Polska po latach wspierania Ukrainy odwróciła się od Kijowa. Nie jest już ambasadorem tego kraju na Zachodzie. Zamiast realizować idee Jerzego Giedroycia: „bez wolnej Ukrainy, Białorusi i Litwy nie ma wolnej Polski" i wspierać naszego wschodniego sąsiada, Warszawa wróciła do wojennej traumy Wołynia. Ale miast szukać sposobów na pojednanie, obserwowaliśmy kolejne ciosy wymierzane przez polityków i historyków po obu stronach. Kulminacją tego sporu był sposób obchodzenia rocznicy wydarzeń na Wołyniu, kiedy prezydent RP Andrzej Duda odwiedził Ukrainę nie spotykając się z Petro Poroszenką. Musi dojść do pojednania opartego na prawdzie. Muszą zostać wyznane grzechy i skrucha za popełnione zbrodnie. Bez tego historia będzie nas dzielić, a nie łączyć. To wielkie zadanie powinni zrealizować właśnie prezydenci.