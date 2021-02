Plany podboju księżyca oddalają się od Rosji i USA

Program był częścią planu administracji Trumpa mającego na celu sprowadzenie astronautów na Księżyc w 2024 roku. Teraz NASA twierdzi, że opóźnienie wynika z potrzeby dokładniejszej oceny propozycji uczestników, co zajmuje więcej czasu. Jednocześnie agencja zwraca uwagę, że cały dodatkowy okres może nie być wymagany, w takim przypadku umowy zostaną zawarte wcześniej.

Teraz agencja poinformowała trzech wykonawców, że „będzie wymagała” przedłużenia okresu realizacji ich umów, z 30 kwietnia jako nową datą, informuje Reuters. Nowa decyzja NASA opóźni lądowanie astronautów na Księżycu o co najmniej 2 miesiące.

Wydłużenie okresu przeglądu daje również firmom więcej czasu na zaprojektowanie i opracowanie lądownika, tłumaczy NASA. Administracja Biden jeszcze nie wybrała swojego administratora NASA i nie ogłosiła żadnych celów polityki kosmicznej.

W grudniu 2020 roku kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził finansowanie programu NASA Human Landing System w wysokości 850 milionów dolarów. To znacznie mniej niż 3,2 miliarda dolarów potrzebne do wykonania do 2024 r. harmonogramu księżycowego.

Ponadto zespół nowego prezydenta USA Joe Bidena koncentruje się na pilnych „ziemskich" kwestiach, takich jak zmiany klimatu i powstrzymywanie pandemii. Dlatego pojawiła się niepewność, co do losów programu Artemis.