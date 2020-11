Łukaszenko coraz bardziej przypomina Maduro

Unia ma inne kłopoty

– Ta uchwała legitymizuje członków Rady Koordynacyjnej i wywiera presję na władze w Mińsku. Zwłaszcza że wcześniej Parlament Europejski uchwalił rezolucję, w której uznał Radę Koordynacyjną za organ tymczasowo reprezentujący naród białoruski – mówi „Rzeczpospolitej" Wolha Kawalkowa, członkini prezydium Rady, która w sierpniu najpierw trafiła do aresztu w Mińsku, a na początku września została zmuszona do wyjazdu do Polski.