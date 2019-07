WSA: osoba przewożąca towary niebezpieczne ma mieć ważne zaświadczenie ADR

WSA w Białymstoku oddalił skargę spółki. Zgodnie z przepisami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym jest uprawniona osoba posiadająca ważne zaświadczenie ADR. Zaświadczenie przedstawione przez kierowcę było jednak sfałszowane. Potwierdza to protokół kontroli oraz ekspertyza dokonana przez Straż Graniczną na podstawie oprogramowania służącego do przeprowadzania ekspertyz porównawczych dokumentów autentycznych i podrobionych lub przerobionych. Obrazuje to materiał poglądowy zamieszczony w dokumentacji, w tym fotograficznej, do akt sprawy. Spółka w żaden sposób nie podważyła tych ustaleń – orzekł więc sąd.