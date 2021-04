Kiedy obcokrajowców spoza strefy Schengen nie obowiązuje kwarantanna Adobe Stock

Coraz to nowe obostrzenia budzą wiele wątpliwości. Również kwestia przekraczania granicy nie jest dla wszystkich jasna. Do biura Rzecznika Praw Obywatelskich skierowano m.in. pytanie: Czy licealista obywatel Ukrainy, który jedzie do domu na Wielkanoc, będzie mógł wrócić do Polski?