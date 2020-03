Pierwsze banki centralne tną stopy przez koronawirusa Bloomberg

Bank Rezerw Australii obciął swoją główną stopę procentową o 25 pb do rekordowo niskiego poziomu 0,5 proc. Bank Negara Malaysia (malezyjski bank centralny) dokonał natomiast cięcia o 25 pb, do 2,5 proc., czyli najniższego poziomu od lipca 2010 r. To pierwsze banki centralne, które zareagowały na epidemię koronawirusa obniżkami stóp.