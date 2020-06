Startują prawnicze egzaminy zawodowe. Zdaje ponad 3,5 tys. aplikantów

3508 aplikantów stoczy w tym roku walkę o tytuł zawodowy radcy prawnego bądź adwokata. We wtorek rusza czterodniowy maraton.

To z powodu pandemii przesunięto pierwotny termin egzaminacyjnych potyczek, które pierwotnie miały się odbyć pod koniec marca. Poniżej dalsza część artykułu

Dziękuję, nie piszę Do przełożonych egzaminów zamierza przystąpić mniej osób od wstępnie zakwalifikowanych.

W terminie 23–26 czerwca do egzaminu adwokackiego przystąpi 1586 zdających w 13 miastach przed 28 komisjami egzaminacyjnymi, a do egzaminu radcowskiego 1922 zdających w 19 miastach przed 35 komisjami – wylicza poproszone o informacje biuro prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości. „W terminie 24–27 marca do egzaminu adwokackiego zostało dopuszczonych 1656 osób, a do egzaminu radcowskiego 2006 osób" – czytamy w udostępnionej nam informacji.

Z egzaminu zawodowego zrezygnowało zatem trochę ponad 150 osób w skali kraju.

– Również w Warszawie zdarzyły się rezygnacje, ale niewiele. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkim, którzy zdecydowali się nie podchodzić do egzaminu w czerwcowym terminie, zostanie zwrócona opłata egzaminacyjna – informuje adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Ze względu na stan epidemii wdrożone zostaną specjalne procedury bezpieczeństwa mające minimalizować ryzyko zakażenia wirusem. Mowa choćby o konieczności posiadania masek czy przyłbic, które zdający będą mogli zdjąć dopiero po zajęciu miejsca egzaminacyjnego. Między biurkami zdających będzie z każdej strony zachowana minimalnie dwumetrowa odległość. W salach i przed nimi będą ustawione środki do dezynfekcji. W pomieszczeniach egzaminacyjnych ma być wyłączona klimatyzacja, za to będą co godzinę wietrzone. Zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego zdający, członek komisji egzaminacyjnej oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie będą mogli przyjść na egzamin, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci pandemicznymi restrykcjami.

Prace na kwarantannę – Z powodu pandemii koronawirusa sporządzane prace nie będą bezpośrednio po egzaminie trafiać do egzaminatorów. Mają być poddane 24-godzinnej kwarantannie – informuje dziekan Gajowniczek-Pruszyńska, która ma sprawdzać prace w adwokackiej komisji numer 3 w Warszawie.

Egzaminy potrwają cztery dni, podczas których zdający wykonają zadania z prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Zadania będą inne dla zdających egzaminy radcowskie i adwokackie.