Dlaczego obostrzenia obowiązują do rocznicy smoleńskiej

W tym roku obostrzenia są ogłoszone na okres do 9 kwietnia. Oficjalnie nie wiadomo, dlaczego akurat wybrano taki przedział czasowy. Żeby restrykcje przestawały obowiązywać akurat dzień przed rocznicą smoleńską? Zdaniem członków i sympatyków Strajku Przedsiębiorców, którzy chcą 10 kwietnia strajkować na placu Piłsudskiego, lockdown do 9 kwietnia to pretekst, który rząd zastosował po to, żeby pomimo pandemii zorganizować obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej.