Michał Kolanko: Kampania w stanie nieprzewidywalności

Już bardzo niewiele czasu dzieli nas od ciszy wyborczej. Kandydaci odbywają ostatnie spotkania i mobilizują ostatnich zwolenników. To, co wydarzy się w niedziele zależy właśnie od mobilizacji. Żaden ze sztabów nie ma pewności, jak potoczą się wydarzenia mimo dziesiątek publicznych i wewnętrznych sondaży. Mogą być duże niespodzianki, chociaż zarówno ludzie Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy szykują się raczej na zmagania w II turze wyborów. Niespodzianki mogą też dotyczyć kandydatów, na których uwagę mniej obecnie zwracają media i którym nie dają szans na dobry wynik. „Nieprzewidywalność” - to słowo, które pada najczęściej w rozmowach „Rzeczpospolitej” w przedwyborczy piątek z politykami zaangażowanymi w kampanię wszystkich kandydatów.

