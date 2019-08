Karol Pachnik, adwokat: nasza etyka jest zbyt konserwatywna

O tym może zadecydować tylko TK, ale zaskarżone przepisy ograniczają możliwość dzielenia się przez adwokatów najlepszą wiedzą prawniczą. Zasiadanie w zarządzie spółki to przecież podejmowanie decyzji biznesowych, które muszą być zgodne z prawem. To większa odpowiedzialność niż za samo doradztwo prawne. Regulacje dotyczące etyki są konserwatywne w treści, często nie nadążają za zmianami społecznymi, a zasady etyki, jak zasady współżycia społecznego, ulegają modyfikacjom.

Dawno zmienił się model wykonywania zawodu. Społeczeństwo dostało darmowe porady prawne, szuka wiedzy w internecie. Wynagrodzenie za większość tzw. urzędówek to kwoty, za które nie chciałby pracować żaden prokurator, sędzia, a tym bardziej polityk. Świadczenie pomocy prawnej to niekoniecznie dzielenie się wiedzą tylko w kancelarii. Pokazują to firmy windykacyjne czy wypożyczalnie samochodów, które do swoich usług oferują pomoc prawną. Adwokaci powinni móc się dzielić wiedzą w różnych rolach.