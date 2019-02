Wyjaśnienie Prezydium NRA w sprawie błędnych informacji nt. stawek adwokackich

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w podjętej w piątek uchwale wyraziło stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwych i społecznie szkodliwych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, jakoby poprzedni Minister Sprawiedliwości wprowadził "nawet tysiąc procent podwyżek za usługi radcowskie i adwokackie”.

Uchwała dotyczy wypowiedzi przedstawionych podczas debaty sejmowej nad wnioskiem o votum nieufności dla Ministra Sprawiedliwości.

Poniżej dalsza część artykułu

Naczelna Rada Adwokacka zwraca uwagę, że system ustalania wysokości zwrotu kosztów pomocy adwokackiej nie ulegał zasadniczym zmianom na przestrzeni ponad dwudziestu lat, zaś wprowadzane w różnych okresach modyfikacje nie prowadziły do podwyższenia wartości zasądzanego na rzecz stron procesu zwrotu poniesionych kosztów pomocy adwokackiej.Jak przy tym zaznaczono, w wielu wypadkach ustalone w rozporządzeniu wartości nie pokrywają ponoszonych przez adwokata kosztów czynności technicznych, nie mówiąc już o minimalnym chociażby wynagrodzeniu. - Obowiązujące aktualnie stawki rzędu kilkuset złotych za prowadzenie sprawy w danej instancji niejednokrotnie nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów prowadzenia sprawy - podkreśla NRA.

W uchwale przypomniano, że Minister Sprawiedliwości jest ustawowo zobowiązany do ustalenia zasad obliczania kosztów zastępstwa procesowego, których wysokość powinna uwzględniać rodzaj i charakter sprawy, stopień jej skomplikowania oraz wymagany dla rzetelnego jej poprowadzenia nakład pracy adwokata. - W wielu wypadkach obowiązujące w tym zakresie przepisy nie spełniają żadnego ze wskazanych wyżej ustawowych wymogów, określając stawki stanowiące podstawę zwrotu kosztów procesu na symbolicznym poziomie - wskazuje adwokatura. Jej zdaniem, tak ukształtowany system godzi w istocie w prawa obywateli w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Koszty zastępstwa procesowego i pomocy adwokackiej zasądzane na rzecz strony wygrywającej proces stanowią w istocie prawo obywatela do żądania zwrotu poniesionych wydatków.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej po raz kolejny zaapelowało do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac nad zmianą systemu ustalania wysokości zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz określenie wysokości stawek na poziomie gwarantującym obywatelom możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy i realizację prawa do sądu.

Przykładowo, za pomoc prawną z zakresu prawa pracy stawki wynoszą obecnie nawet 120 zł, z zakresu ubezpieczeń społecznych 180 zł.