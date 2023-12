Lek dla dzieci wycofany z obrotu. "Wysokie ryzyko dla zdrowia i życia”

GIF wydał wówczas decyzję o wstrzymaniu obrotu produktem i zawiadomił podmiot odpowiedzialny (US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu) o wszczęciu postępowania administracyjnego. Teraz zdecydował o wycofaniu zakwestionowanych serii z obrotu. A także kolejnych czterech serii wprowadzonych do obrotu po wydaniu decyzji o wstrzymaniu.

„W wyniku prowadzonego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego postępowania wyjaśniającego wykazano niezbicie, że produkt leczniczy Apap dla dzieci FORTE w zakresie wskazanych serii, stwarza wysokie ryzyko dla zdrowia i życia.” - czytamy w komunikacie GIF. - "Jego podanie pacjentowi w postaci niehomogennej zawiesiny może skutkować albo brakiem skuteczności leczenia albo przedawkowaniem. Podkreślenia wymaga natomiast, że z informacji zawartych w drukach informacyjnych wynika, że w wyniku przedawkowania leku może dojść do bardzo poważnych uszkodzeń wątroby a w związku z tym nie należy przekraczać zalecanej dawki. »Należy natychmiast poradzić się lekarza w przypadku przedawkowania leku, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ występuje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby«."