- kupuj leki wyłącznie w legalnych aptekach.

Pracownikom hurtowni farmaceutycznych i aptek GIF również zaleca szczególną ostrożność przy zakupie produktu leczniczego Ozempic.

"Sprawdzaj status opakowań w systemie weryfikacji PLMVS. Należy pamiętać, że w UE każde opakowanie produktu leczniczego wydawane z przepisu lekarza posiada niepowtarzalny kod kreskowy 2D i indywidualny numer seryjny, dzięki czemu można je śledzić w unijnym systemie weryfikacji autentyczności leków. Sfałszowane opakowania leku Ozempic były nieaktywne w systemie PLMVS" - wskazuje GIF.

Jeśli pacjenci zgłaszają się do aptek z wstrzykiwaczami, które odpowiadają powyższym zdjęciom sfałszowanych wstrzykiwaczy lub nie odpowiadają zdjęciom oryginalnego produktu, bądź czymkolwiek innym, co może wyglądać podejrzanie, apteka powinna natychmiast powiadomić właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny. To samo należy zrobić w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia potencjalnego sfałszowania (hurtownia farmaceutyczna przekazuje informację do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.