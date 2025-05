W apelu Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach zwraca uwagę, że obowiązujące obecnie przepisy prawa nie przewidują możliwości wystawiania przez lekarzy stażystów realizujących staż podyplomowy recept dla siebie oraz członków najbliższej rodziny, co „w praktyce prowadzi to do sytuacji, w której osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza w celu i na czas odbywania stażu podyplomowego oraz dysponujące odpowiednim przygotowaniem teoretycznym i praktycznym, zmuszone są do korzystania z pomocy innych lekarzy wyłącznie w celu uzyskania recepty na powszechnie stosowane środki farmaceutyczne".



Zdaniem ORL taki stan rzeczy powoduje niepotrzebne obciążenie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia kosztów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty pro auctore i pro familiae

Jednocześnie samorząd lekarski zauważa, że przedstawiciele innych zawodów medycznych, w szczególności pielęgniarki i położne, uzyskują prawo do wystawiania recept pro auctore i pro familiae bez konieczności odbywania stażu podyplomowego wyłącznie po ukończeniu studiów wyższych. „Brak analogicznego uprawnienia w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy, mimo ukończenia sześcioletnich studiów medycznych oraz uzyskania prawa wykonywania zawodu w celu i na czas odbywania stażu podyplomowego, budzi poważne wątpliwości z perspektywy równego traktowania poszczególnych grup zawodowych wykonujących działalność medyczną” - podkreślono w piśmie.



Na zakończenie wskazano, iż taka zmiana przyniosłaby korzyści systemowe, ograniczając liczbę zbędnych wizyt i usprawniając funkcjonowanie podmiotów leczniczych.