Imponującą dynamiką pochwalić może się też Crido Taxand. W 2024 r. doradzało 74 emitentom wobec 48 rok wcześniej (+54 proc.) i awansowało na miejsce czwarte z piątego.

W pierwszej dziesiątce znalazły się też: Paczuski Taudul, MDDP, GWW, Rymarz Zdort Maruta, Olesiński i Wspólnicy oraz Grant Thornton.

Giełdowa specyfika dla firm doradztwa podatkowego

Przedsiębiorstwa notowane na giełdzie to szczególna grupa klientów.

– Zważywszy na swoje obowiązki sprawozdawcze, są one zainteresowane maksymalną pewnością co do poprawności podejmowanych działań z punktu widzenia regulacji podatkowych – mówi Tomasz Michalik, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Na tle spółek prywatnych podmioty giełdowe częściej poszukują wsparcia w zakresie raportowania podatkowego, planowania struktur oraz analizy wpływu zmian legislacyjnych – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.