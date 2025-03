Jak czytamy na stronie samorządu radcowskiego, „przedmiotem dyskusji były także zasady wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach KIRP. Postępująca profesjonalizacja organów, ze szczególnym uwzględnieniem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, była głównym czynnikiem przemawiającym za potrzebą wprowadzenia zmian w tej kwestii”.

Pod informacją o zakończeniu posiedzenia na profilu KIRP w serwisie Facebook radca prawny Michał Korwek, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, zwrócił uwagę, że wśród ustaleń znalazła się też decyzja o podniesieniu miesięcznego wynagrodzenia prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych z 15 tys. zł do 30 tys. zł. Wywołało to komentarze innych radców, zdziwionych czy wręcz oburzonych tą decyzją.

Załącznik do uchwały, do której dotarła „Rzeczpospolita”, przewiduje, że miesięczne wynagrodzenie prezesa KRRP będzie wynosić teraz 30 tys. zł. Wiceprezesi, sekretarz oraz skarbnik KRRP mogą liczyć na 10 tys. zł. Z kolei przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, członkowie prezydium KRRP i główny rzecznik dyscyplinarny otrzymają wynagrodzenie w kwocie 6 tys. zł, a przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej – 4 tys. zł.

Radcowie prawni. Kwestia wynagrodzeń i łączenia funkcji w samorządzie pojawiła się podczas ostatnich wyborów

– Nie mogę uwierzyć, że ta zmiana została przyjęta. Wysokość wynagrodzenia prezesa KRRP wyższa niż wysokość wynagrodzenia prezydenta RP? To wręcz nie do pojęcia. Pamiętajmy dodatkowo o łączeniu stanowisk, kiedy prezes pełni jeszcze funkcję w organach izby okręgowej, za co również otrzymuje wynagrodzenie. Uważam, że to coś niewłaściwego – mówi Bartłomiej Tkacz, członek OIRP w Opolu.