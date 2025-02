Czytaj więcej Opinie Prawne Tomasz Pietryga: Reforma prokuratury. Nowe otwarcie po wyborach prezydenckich? Przygotowywana przez działającą przy ministrze sprawiedliwości komisję kodyfikacyjną reforma prokuratury może być, analogicznie jak w przypadku reformy sądownictwa, „starterem” układanym pod nową sytuację polityczną po wyborach prezydenckich.

Reforma ma dwa zasadnicze cele: maksymalne uniezależnienie prokuratury od wpływów politycznych i profesjonalizację pracy prokuratorów. Czy projektowane przez komisję rozwiązania pozwolą na osiągnięcie tych celów?

Odpowiedź brzmi dwa razy nie. Nie widzę tu żadnych propozycji poprawiających profesjonalizm. Zresztą uważam, że prokuratura jest profesjonalna, o czym świadczą rezultaty naszej pracy. Przy tak dużej liczbie spraw, z jaką mamy do czynienia, zawsze zdarzają się błędy. Jednak te błędy zawsze wychodzi na jaw, bo nasza praca podlega kontroli sądowej. Co do uniezależnienia prokuratury to punktem wyjścia musi być procedura wyboru Prokuratora Generalnego. Nie może być on wybierany przez większość rządową, bo wybierze ona kogoś „podpiętego” pod daną opcję polityczną. Dlatego wymagana większość w Sejmie musi być kwalifikowana, tak aby politycy doszli do kompromisu i wybrali prawdziwy autorytet prawniczy i osobowościowy na to stanowisko.

Czego zatem brakuje w ujawnionych przez „Rzeczpospolitą” założeniach reformy?

Założenia są szczątkowe. Co bym podpowiedział autorom? Powrót do awansu poziomego, oddanie tego co nam zabrano czyli 100 proc. wynagrodzenia na L4, możliwości wcześniejszego stanu spoczynku dla kobiet w wieku 55 lat i mężczyzn 60. Do należy bezwzględnie usunąć przepisy kagańcowe. Nie rozumiem dlaczego rządowy projekt przesłany do konsultacji tego nie zawiera. Niezbędna jest też reforma dyscyplinarek. Dziś pozycja prokuratora w takich procesach jest gorsza niż przestępcy. Konieczna jest również reforma samorządu, bo obecnie ma on formę narady służbowej z prokuratorami funkcyjnymi. Jak w każdym zdrowym samorządzie zawodowym trzeba przyjąć zasadę, że głos każdego waży tyle samo. Bez niezależnego samorządu nie wybierzemy apolitycznego Prokuratora Generalnego. Wszystkie te cele zostaną przedstawione w projekcie naszego związku.