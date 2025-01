Prawnicy nie tylko od prawa. W czym warto się specjalizować w 2025 r.?

– Klienci nie godzą się na podnoszenie cen, ale z drugiej strony walka o najlepszych prawników i konkurencja kapitałem intelektualnym powodują dużą presję na podnoszenie płac. Wyzwaniem jest więc takie zwiększanie przychodów, by nadążał on za wzrostem kosztów – tłumaczy Waldemar Koper. – Teoretycznie cena nie jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji o wyborze usług danej kancelarii, ale z drugiej strony konkurencja jest duża, a zmiana doradcy prawnego – łatwa. Co do zasady jednak, tak jak w zeszłym roku, największe firmy chcą być nieco lepsze od swoich bezpośrednich konkurentów, a więc i oferować wynagrodzenia nieco powyżej średniej rynkowej. Wynagrodzenia więc rosną – dodaje.

Wpływ na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie – nowe zadanie dla prawników

Pokrywa się to z trendami legislacyjnymi, o których w wywiadzie dla magazynu prawnego „Rzeczpospolitej” mówiła Aleksandra Bańkowska, partnerka w PwC Legal.

Ostatnio jako PWC Legal prowadziliśmy webinarium, na którym mieliśmy zarejestrowane ponad 1300 osób. Wskazywały one, co ich interesuje, i na tej podstawie można określić nadchodzące trendy: temat DORA, NIS2, AI Act, czyli regulacje odnoszące się do technologii, ale też ESG.

Chodzi o wpływ działalności firmy na środowisko, społeczeństwo (szczególnie społeczność lokalną) oraz ład korporacyjny. Zgodnie z dyrektywą w tej sprawie w tym roku takie raporty będą musiały opublikować największe podmioty publiczne, a od przyszłego roku – także te nieco mniejsze.

– W związku z tym firmy coraz chętniej zatrudniają prawników, którzy mają wiedzę w tym obszarze i potrafią sprostać nowym wymogom – tłumaczy Michał Piernik. – Także zielona transformacja wpływa na powstawanie nowych ról w działach prawnych firm, dla których istotna jest ochrona środowiska. Inną rozwijającą się specjalizacją jest ekspertyza w M&A. Choć firmy korzystają w przypadku fuzji i przejęć z usług kancelarii prawnych, potrzebują także kompetencji wewnątrz organizacji – dodaje.