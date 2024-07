Nie najlepiej. Pytam się, czy jest potrzeba angażowanie aż tylu prokuratorów na szczeblu Prokuratury Krajowej do różnych zespołów śledczych, które mają się zajmować konkretnymi sprawami? Gdzie jak na razie to słyszymy tylko o zarzutach w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Wszystkie sprawy w prokuraturze są na etapie postępowania przygotowawczego. To postępowanie, w którym ma mieć uchylony immunitet minister Marcin Romanowski, nie jest postępowaniem o korupcję, o jakąś prywatę, mówiąc kolokwialnie. To jest postępowanie o nieprawidłowości formalne, o to, czy urzędnicy dopełnili staranności przy rozdysponowaniu środków z legalnego Funduszu Sprawiedliwości. I w takim postępowaniu dzisiaj stosowane są drastyczne, najsurowsze środki – przymusu, przeszukania, zatrzymania, no i środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec kobiet i wobec księdza.

Jak się panu pracuje z nowym prokuratorem krajowym?

Nie utrzymuję kontaktów z panem prokuratorem krajowym, którego pani określiła takim mianem, ponieważ dla mnie prokuratorem krajowym, to już wyjaśniliśmy na początku, jest Dariusz Barski. Z tym ostatnim pracuje mi się bardzo dobrze, utrzymujemy stałe kontakty, natomiast pan prokurator Barski po prostu nie może wejść do budynku i to jest podstawowy problem. Natomiast z prokuratorem Dariuszem Kornelukiem, który mianuje się prokuratorem krajowym, nie współpracuję. Jestem konsekwentny w tym zakresie.

A jak to jest z pana postępowaniami dyscyplinarnymi?

Wiem, że takie jedno jest i pewnie potrwa. Nie wiem, za co realnie miałbym odpowiadać. Ale pewnie jeśli będzie potrzeba, to coś się znajdzie. Generalnie zarzuty sprowadzają się do tego, że kwestionuję bezprawne odsunięcie Dariusza Barskiego i wprowadzenie na stanowisko prokuratora krajowego (i na inne stanowiska również) tzw. uzurpatorów. Poczekajmy jednak na konkrety. Jak dojdzie do mojego procesu dyscyplinarnego, to chętnie zaproszę media, w tym i panią redaktor, na obserwowanie jego przebiegu.