- Chodzi o to by uniknąć sytuacji gdy działanie w referacie skarg mogłoby prowadzić do tego, że ewentualny delikt uległ przedawnieniu, co czasami w ocenie skarżących jest odbierane jako zamiatanie sprawy pod dywan – dodaje mec. Mazuro.

Adwokatura Krajowy Zjazd Adwokatury w przyszłym roku Naczelna Rada Adwokacka przez aklamację przyjęła uchwałę zwołującą Krajowy Zjazd Adwokatury. Krajowy zjazd, podczas którego dokonany m.in. zostanie wybór nowych władz adwokatury. Zjazd podczas którego odbędą się wybory m.in. prezesa NRA, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej obędzie się w dniach 27-29 czerwca 2025 w Bydgoszczy. Poprzednie wybory miały miejsce w marcu 2021.

Na potrzebę zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie samorządu dwukrotnie zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego trafiają skargi na niewłaściwe kwalifikowanie zawiadomień o delikatach dyscyplinarnych. Zdaniem rpo, zjawisko kwalifikowania zawiadomień o delikcie dyscyplinarnym, które w istocie obywatele często nazywają „skargami”, jako skarg w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jest nagminne.

Obecna procedura pozbawia praw osoby zawiadamiające

W odróżnieniu od postępowania dyscyplinarnego, które prowadzone jest w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego, zakwalifikowanie zawiadomienia o delikcie jako skargi, która rozpatrywana jest w trybie k.p.a. pozbawia zawiadamiającego wielu istotnych praw. Po pierwsze autor skargi nie ma prawa do udziału w postępowaniu, ani też prawa do wniesienie odwołania od postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania do sądu dyscyplinarnego. - W przypadku rozpatrywania sprawy w trybie skargowym, pokrzywdzony nie ma możliwości weryfikacji stanowiska referatu skarg dotyczącego uznania złożonej skargi na działania adwokata za bezzasadną i pozostawienia jej bez dalszego rozpoznania, zaś przyjmowane przez referat skarg NRA „odwołań” od takich decyzji, nie jest obwarowane stosownymi gwarancjami – zwracał uwagę prof. Macin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

Jak zauważa rpo, w większości przypadków, obywatele kierują zawiadomienia do ORA, nie zaś bezpośrednio do rzecznika dyscyplinarnego. - Taka sytuacja jest szczególnie niekorzystania dla pokrzywdzonego ze względu na krótkie terminy przedawnienia i ustania karalności deliktu dyscyplinarnego – zwracał uwagę prof. Wiącek w piśmie do NRA. Dodał, że rzecznikowi znane są również sytuacje gdy zawiadomienie było rozpatrzone w trybie skargi a nie jako zawiadomienie o delikcie dyscyplinarnym, mimo że pokrzywdzeni zwracali się bezpośrednio do właściwego rzecznika dyscyplinarnego.