Zastępcy prokuratora generalnego: polecenie Bodnara "nagłe i nieprzemyślane"

W środę minister sprawiedliwości Adam Bodnar polecił wykorzystanie zaległego urlopu zastępcom prokuratora generalnego Michałowi Ostrowskiemu, Tomaszowi Janeczkowi oraz Robertowi Hernandowi.



W oficjalnym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowano, że decyzja ta ma związek z „występującą w Prokuratorze Krajowej nieprawidłowością w postaci dużej ilości niewykorzystanych dni zaległego urlopu wypoczynkowego przez zastępców Prokuratora Generalnego (od 87 do 151 dni roboczych)”.



Nieoficjalnie wiadomo jednak, że decyzja ta związana jest przede wszystkim z trwającym od piątku sporem o władzę w Prokuraturze Krajowej. Wówczas minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar stwierdził, że Dariusz Barski nie jest prokuratorem krajowym z uwagi na nieprawidłowe przywrócenie go do służby. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, prokuratorzy i eksperci nie są co do tego zgodni. Jednocześnie MS poinformowało, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego. Powołani jeszcze za Zbigniewa Ziobry zastępcy prokuratora generalnego oświadczyli, że Bilewicz nie został skutecznie mianowany p.o. prokuratora krajowego.

Zastępcy Prokuratura Generalnego: Prokuraturą Krajową kieruje Dariusz Barski

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu Zastępcy Prokuratora Generalnego stwierdzają, że „zgodnie z przepisami ustawy Prawo o prokuraturze i Kodeks pracy ich pracodawcą jest Prokuratura Krajowa, którą kieruje Prokurator Krajowy Dariusz Barski. To do jego kompetencji należy m.in. udzielanie urlopów Zastępcom Prokuratora Generalnego”.