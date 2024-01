Bodnar podjął decyzję. Koniec delegacji prokuratorów do Prokuratury Krajowej

W komunikacie wyjaśniono, że decyzja Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego uwzględnia obowiązujące okresy wypowiedzenia, co pozwoli prokuratorom delegowanym zarówno na sfinalizowanie dotychczas realizowanych zadań służbowych, jak i spraw życiowych związanych z oddelegowaniem. Po upływie okresów wypowiedzenia, odwołani z delegacji prokuratorzy wrócą do wykonywania swoich obowiązków w jednostkach niższego szczebla, co oznaczać będzie wzmocnienie tych jednostek. Kierownictwo Prokuratury Krajowej będzie natomiast dysponowało odpowiednim okresem czasu, aby zadania dotychczas zlecone prokuratorom delegowanym, powierzyć prokuratorom Prokuratury Krajowej bądź tym z prokuratorów prokuratur regionalnych, którzy będą kontynuować delegacje do jednostki najwyższego szczebla.

Z danych przekazanych przez Prokuraturę Krajową wynika, że służbie czynnej na dzień 18 grudnia 2023 roku pozostawało 81 prokuratorów Prokuratury Krajowej, natomiast oddelegowanych do tej jednostki było 169 prokuratorów wszystkich szczebli.

Jak podkreślono, podjęta decyzja stanowi początek długiego procesu wdrażania nowych standardów funkcjonowania prokuratury.