"Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl” - to hasło przewodnie całej kampanii. Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności tego zawodu, oraz budowanie jego wizerunku jako godnego zaufania specjalisty. Spoty mają też przekonać Polaków, że z usług radcy prawnego warto korzystać na stałe, a nie tylko w chwilach kryzysów, gdyż może on zapewnić solidne wsparcie i pomóc z każdym problemem prawnym. Ważnym elementem jest promowanie internetowej wyszukiwarki "szukajradcy.pl" gdzie można znaleźć wizytówki konkretnych radców, zarówno według miejscowości, w której pracują, jak i specjalizacji zawodowej.

Reklama

"Kampania promocji ma przyczynić się do zmiany stereotypowego myślenia Polaków, którzy, stając przed problemem prawnym, wychodzą z założenia, że dadzą sobie radę bez pomocy prawnika. Tymczasem skorzystanie z usług radcy prawnego, który oferuje bezpieczną i skuteczną pomoc prawną, to najlepsze rozwiązanie problemów prawnych. A przecież każdy wie, że zamiast szukać ucieczki od problemów, lepiej szukać rozwiązań. Sprawy karne, kredyty, rozwody, sprawy spółki, wierzytelności czy skomplikowane umowy – to tylko niektóre z tematów podejmowanych w ramach kampanii promocji zawodu radcy prawnego." - czytamy na stronie Krajowej Rady Radców Prawnych.

Spoty w internecie ma trwać do końca października. W telewizji zaś spoty emitowane będą od dziś do 24 września, w stacjach grupy Polsat i TVN. Korzystają one z tego samego filmu, który stworzono na potrzeby kampanii w zeszłym roku. Nowością są zaś spoty radiowe, nadawane w stacjach RMF FM i TOK FM do końca bieżącego miesiąca. Od 15 września film promocyjny pojawi się też na ekranach w pociągach dalekobieżnych (co również potrwa do 30 września).