"Pamiętacie w nocy z 11 na 12 października, kiedy plakaty wyborcze zaśmieciły dużą cześć miasta. Mówiłem, że nie ma na to zgody i nie będzie tolerancji dla takich skandalicznych ekscesów. Wszystko zostało zdjęte i policzone, jest decyzja o karze, wynosi ona 78 500 zł. Jest to już decyzja prawomocna. Oznacza to, iż cała procedura została zakończona." – napisał na Facebooku Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

Plakaty wyborcze, które zawisły na słupach i barierkach miasta wielu mieszkańców uznało za zaśmiecanie miasta. Na polecenie magistratu zostały usunięte jeszcze 12 października.

"W sumie usunięto 1187 reklam w postaci billboardów informacyjnych o wymiarach 1 m x 0,7 m oraz 13 banerów informacyjnych o wymiarach 1 m x 3 m. Czemu wymiar jest ważny i ilość? Od tego zależy wysokość kary za wykorzystanie terenów miasta bez pozwolenia" - wyjaśnił Janusz Kubicki.