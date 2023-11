W Zaporożu doszło do wycieku wody chłodzącej reaktor

„Jest to pozytywna zmiana w zakresie dostępu – powiedział dyrektor generalny Grossi.

Tego samego dnia eksperci MAEA przeprowadzili także oględziny hali turbin bloku 5, „jednak dostęp do nich był (przez rosyjskich okupantów -red) częściowo ograniczony.”

Jednocześnie MAEA informuje, że elektrownie jądrowe kontrolowane przez Ukrainę - Chmielnicka, Rówieńska i Południowo-ukraińska oraz w Czarnobylu funkcjonują bezpiecznie pomimo trwającej wojny.

Sytuacja w elektrowni jądrowej Zaporoże

17 listopada ukraiński Energoatom oświadczył, że w okupowanej elektrowni jądrowej w Zaporożu Rosjanie w dalszym ciągu naruszają wymagania techniczne dotyczące działających urządzeń. W szczególności na blokach energetycznych 2, 4 i 6. Tam Rosjanie zdecydowali się zastosować rosyjski smar, który pieni się po podgrzaniu. Może to doprowadzić do spadku ciśnienia w układzie i automatycznego wyłączenia generatorów diesla, co niesie ze sobą duże ryzyko. Ponadto, już wcześniej informowano, że okupanci spowodowali częściową awarię prądu w elektrowni jądrowej Zaporoże. W wyniku nieudolnych działań Rosjan doszło do przerwy w dostawie prądu w szóstym bloku energetycznym Zaporoże. W rezultacie zaczęły działać generatory diesla i systemy bezpieczeństwa.