Wśród pięciu osób, które zginęły, jest kobieta i czterech mężczyzn (najmłodsza ofiara ma ok. 25 lat, najstarsza 48). Trzy ciała znaleziono przed hangarem, jedną w środku, z kolei ciało pilota – w kokpicie. Z ośmiorga rannych, których przewieziono do szpitala, dwoje było w stanie ciężkim.

Od poniedziałku, przez całą noc, aż do godziny 4 rano, trwały oględziny wraku oraz miejsca wypadku, we wtorek zostały wznowione. Na miejscu było dwóch prokuratorów, biegły patomorfolog oraz członkowie Komisji Badania Wypadków Lotniczych, policjanci i strażacy. – W poniedziałek wykonaliśmy oględziny miejsca znalezienia zwłok oraz oględziny zewnętrzne zwłok, żeby je zabezpieczyć i przewieźć do zakładu pogrzebowego. We wtorek odbędzie się jako pierwsza sekcja zwłok – pilota – mówi nam prok. Świdnicka.

Katastrofa w Chrcynnie: Wciąż trwają oględziny

Przed przystąpieniem do oględzin śledczy użyli skanera laserowego w technologii 3D aby z precyzją udokumentować całe miejsce zdarzenia. – Jest to wierne odtworzenie wszystkich śladów zarówno w środku hangaru, jak i sytuacji powypadkowej. Chociaż robiliśmy to w warunkach późno nocnych, uzyskaliśmy materiał wyjątkowo dobrej jakości – mówi nam prok. Jolanta Świdnicka. Laserowo zeskanowany został cały zabezpieczony wcześniej (ogrodzony i pilnowany przez policjantów) teren miejsca wypadku.

W czynnościach brali udział policjanci z garnizonu stołecznego oraz strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego. Hangar, po tym jak wbił się w niego samolot, jest w złym stanie technicznym, istniało więc realne zagrożenie jego zawalenia na śledczych, którzy wewnątrz zabezpieczali ślady – o ich bezpieczeństwo dbali strażacy. We wtorek wznowiono oględziny miejsca zdarzenia. Przewiduje się także wydobycie wraku z hangaru i jego zabezpieczenie do dalszych badań.

Śledczy sprawdzą pogodę

Skąd w hangarze wzięli się ludzie? W budynku był bufet – część gastronomiczna, na zewnątrz ławki do wypoczynku. Prawdopodobnie wewnątrz obiektu i przed nim były osoby, które spożywały posiłek, na zewnątrz bawiły się dzieci (jedno zostało ranne). W czasie, w którym doszło do wypadku, nad regionem przechodziły burze. Jednak w miejscu lądowiska – jak wstępnie ustalono – samej burzy nie było, ale wiał silny wiatr. – Jakie naprawdę były warunki pogodowe w miejscu katastrofy, ustalimy dopiero w oparciu o dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ewentualnych urządzeń na lotnisku – zaznacza prok. Świdnicka.

Przyczyny katastrofy wyjaśni śledztwo i badanie państwowej komisji. – Bierzemy pod uwagę trzy główne hipotezy: awaria maszyny, błąd ludzki, i ewentualnie warunki pogodowe – wskazuje nam szefowa Prokuratury w Pułtusku.