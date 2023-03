28 lutego pociąg pasażerski jadący z Aten do Salonik, którym jechało ok. 350 osób (w większości studentów wracających do domów po weekendzie), zderzył się w pobliżu Larisy z pociągiem towarowym. Pierwsze wagony pociągu pasażerskiego, który w momencie zderzenia miał poruszać się z prędkością ok. 100 km/h, wykoleiły się i stanęły w płomieniach. W katastrofie zginęło 57 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.



- Chciałbym złożyć publiczne przeprosiny w imieniu tych, którzy rządzili krajem przez lata, a przede wszystkim osobiście - mówił w czasie posiedzeniu rządu grecki premier. - Poczuwam się do odpowiedzialności - dodał.

Wcześniej Mitsotakis był krytykowany za to, że odpowiedzialność na wypadek próbuje przerzucić na zawiadowcę stacji, który został aresztowany w związku z zarzutem zaniedbań, które doprowadziły do katastrofy. Zawiadowca miał doprowadzić do tego, że dwa pociągi, jadące w przeciwnych kierunkach, znalazły się na jednym torze.



Katastrofa wywołała w Grecji publiczne oburzenie i protesty wobec politycznego establishmentu, który ignorował apele związków pracowników kolei, aby zacząć stosować automatyczne systemy bezpieczeństwa i zatrudnił więcej pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei.

W środę przed parlamentem w Atenach, a także w Salonikach i innych greckich miastach, demonstrowały dziesiątki tysięcy osób. Były to największe uliczne demonstracje przeciw konserwatywnemu rządowi od czasu jego dojścia do władzy w 2019 roku.



Mitsotakis zapowiedział, że priorytetem jego rządu będzie transparentne śledztwo ws. katastrofy i wypłata rekompensat rodzinom ofiar.



Grecki rząd ma przeznaczyć na modernizację sieci kolejowej 270 mln euro. Rząd obiecuje zwiększenie zatrudnienie na kolei i poprawę bezpieczeństwa poprzez instalację automatycznego systemu kontroli sieci kolejowej do końca sierpnia.



- Jesteśmy razem w czasie tej próby - powiedział premier dodając, że katastrofa nie powinna podzielić greckiego społeczeństwa.



Tymczasem protest antyrządowy zapowiadają już studenci ateńskich uczelni wyższych.