W Polsce bardziej się opłaca pracować „na państwowym”? Duzi płacą lepiej

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego w sektorze publicznym mediana wynagrodzeń w Polsce jest znacznie wyższa niż w sektorze prywatnym?

Jakie branże w sektorze państwowym i prywatnym wykazują największe różnice płacowe?

Jak pozycja dużych firm wpływa na wysokość wynagrodzeń w sektorze publicznym?

Co wpływa na strukturalne różnice wynagrodzeń między dużymi i małymi firmami prywatnymi?

Jakie czynniki mogą zwiększać możliwości dorabiania do pensji w sektorze publicznym?

W jaki sposób umowy B2B oraz szara strefa mogą wpływać na medianę wynagrodzeń w różnych branżach?

Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniosła w marcu 7 tys. zł brutto i była o 6,9 proc. wyższa niż rok wcześniej. Rosła więc szybciej niż średnia (przeciętna) płaca brutto, która w tym czasie zwiększyła się o 5,8 proc. – wynika z opublikowanych w środę danych GUS. Pomimo wolniejszego wzrostu marcowa średnia płaca i tak była znacząco, bo o 30 proc., wyższa od mediany (przekroczyła 9101 zł), gdyż większy wpływ mają na jej wysokość wynagrodzenia, w tym premie, najlepiej opłacanych pracowników.

0Najlepiej w państwowym leśnictwie i budownictwie

Bliższa faktycznym zarobkom polskich pracowników w marcu tego roku jest więc mediana, która pokazuje, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż 7 tys. zł brutto, a drugiej połowie nie niższe niż ta kwota. Jak wynika z danych GUS, ogólnokrajową medianę podbija sektor publiczny – tam w marcu tego roku mediana przekraczała ona 8,5 tys. zł brutto i była o 2,24 tys. zł brutto wyższa niż w sektorze prywatnym.

Skąd tak silna przewaga płacowa sektora, który obejmuje podmioty państwowe i samorządowe a także spółki z poniżej 50 proc. udziałem państwa lub samorządów? W dodatku ta przewaga jest widoczna niemal w każdej branży (sekcji PKD). Rekordowa, bo sięgająca 85 proc. była w rolnictwie i leśnictwie, na co wpłynęły zapewne zarobki w Lasach Państwowych. Podczas gdy w firmach prywatnych mediana marcowych płac wynosiła 4,8 tys. zł brutto, to w państwowych przekraczała 8,8 tys. zł brutto.